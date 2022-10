Uk | Liz Truss si dimette dopo 45 giorni da premier Tre candidati per la successione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il primo ministro uscente paga il programma economico che ha mandato in fibrillazione i mercati. Il suo predecessore potrebbe tornare in scena. Sterlina in recupero sul dollaro

Boris Johnson si candiderà alla guida dei Tories, il partito conservatore dopo le dimissioni della premier. Lo rivela il quotidiano britannico The Times. Johnson potrebbe quindi tornare alla guida del governo britannico. A sostegno di questa ipotesi, l'annuncio del rientro dalle vacanze dell'ex ...Sterlina in recupero sul dollaro La premier britannicasi è dimessa dopo soli 45 giorni dalla nomina, il più breve mandato di sempre nel Regno Unito. Lo ha annunciato lei stessa nel primo ...