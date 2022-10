UFFICIALE – Coppa Italia | agli ottavi sarà Napoli-Cremonese

ilBianconero

I Canarini , nel turno precedente diItalia, avevano eliminato a sorpresa il Sassuolo, ... L' ultimo confrontorisale al 7 marzo 2016 quando il Modena si impose in trasferta per 1 - 0. ...... noto performer romano, hanno accompagnato la sindaca Daniela Angelini per il salutodel ... con il brindisi in un'enormedi champagne, la grande torta degli auguri in formato dolcetti ... Coppa Italia, UFFICIALE: l'avversaria agli ottavi della Juve I sedicesimi di Coppa Italia coinvolgeranno anche il Toro di Juric, impegnato contro il Cittadella. La partita avrà iniziale 21 e sarà trasmessa da Canale 20 in chiaro. La ...Domenica 23 ottobre inizia la stagione del Circo Bianco. 42 gare in programma dal gigante di Soelden alle finali di Soldeu. A febbraio i mondiali a Meribel ...