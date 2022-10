Ucraina | russi bombardano centrale elettrica nel Dnipro

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. (Adnkronos) - Proseguono gli attacchicontro le infrastrutture energetiche ucraine. Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale diValentyn Reznichenko. "I- ha scritto su Telegram - hanno colpito un'impresa industriale e unaenergetica". Secondo i dati preliminari, l'attaco non avrebbe causato vittime.

