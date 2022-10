Ucraina | news di oggi Mosca | ' Nato vicina allo scontro diretto con la Russia'

Scheda artista: Glen Hansard TAGS Concerti , Glen Hansard , Guerra inLa fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Nell'intervista rilasciata a Vaticanpadre Patrick Desbois si sofferma sui massacri compiuti indopo lo scoppio della guerra lo scorso 24 febbraio. Quale è stata la sua reazione dopo la ...Per la Russia ''il flusso di armi Nato verso l'Ucraina e gli aiuti militari a Kiev'' avvicinano l'Alleanza atlantica ''alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con noi''.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...