Ucraina | Kiev | ' oltre 300 attacchi in 10 giorni contro infrastrutture elettriche'

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. (Adnkronos) - La Russia ha effettuato più di 300aerei sull'infrastruttura elettrica dell'dal 10 ottobre, secondo quanto riferito dal ministro dell'Energia del paese. Il governo ucraino ha imposto restrizioni all'utilizzo dell'elettricità a livello nazionale per la prima volta da febbraio, a seguito di una raffica diche, come ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, hanno colpito un terzo delle centralidell'. Il ministro dell'Energia ucraino ha affermato che il governo sta cercando di ottenere una riduzione del 20 per cento del consumo di energia e che gli ucraini stanno rispondendo all'appello per limitarne l'utilizzo.