Ucraina | Kiev | ' già distrutto 50% potenziale minaccia principale Nato | la Russia'

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. (Adnkronos) - "L'ha giàquasi il 50 per cento deldelladella: la Federazione Russa". Lo ha scritto su Telegram il capo dell'Ufficio della presidenzaAndriy Yermak, dicendosi "convinto che l'adesione dell'al Patto Atlantico rafforzerà sicuramente l'Alleanza".

, 20 ott. " Ammonterebbero a 66.650 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore ...Questa settimana diversi droni Shahed - 136 sono stati utilizzati dalla Russia per colpire stazioni di rifornimento e altre infrastrutture nella capitale, uccidendo almeno quattro ...(ANSA) - ISTANBUL, 20 OTT - "Abbiamo chiesto alle autorità ucraine di fornire prove riguardo al presunto uso di droni iraniani nella guerra in Ucraina" da parte della Russia. Lo ha affermato il ...Kiev, 20 ott. (Adnkronos) – "Quattordici droni kamikaze sono stati abbattuti durante la notte nella regione di Mykolaiv". Lo ha riferito il Comando Sud dell'esercito di Kiev, aggiungendo che "le forze ...