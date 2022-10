Ucraina | Gianluca Ferrara M5S a TPI | “La via diplomatica è l’unica strada | bisogna capire cosa ha causato questa guerra”

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Molti osservatori non sanno che stiamo transitando da un mondo unipolare a guida statunitense a un mondo multipolare. Una transizione pericolosa perché gli Usa non vogliono perdereegemonia a livello mondiale. La geopolitica per è come il vento, non si può fermare con le mani. Pensare di escludere Paesi con un territorio immenso come Russia, o con una popolazione sconfinata come la Cina non è accettabile”, a dirlo a TPI è l’ex senatore dei Cinque Stelleche oggi sta terminando il suo ultimo libro intitolato: “CAOS INTERNAZIONALE,la politica estera ai tempi della terzamondiale”. Qual è laper arrivare a una soluzione di pace? Il discorso è lungo e articolato,affonda le sue radici nel ...