Ucraina | Cina ai connazionali | ' evacuate quanto prima'

Lainvita i connazionali a "restare in contatto" con l'ambasciata a Kiev e "ad evacuare il prima possibile", lasciando l'. E' l'appello del vice ministro degli Esteri Ma Zhaoxu, espresso in .../ Cosa cambia nelle intelligence di Kiev e Mosca dopo il ponte di Kerch L'insidia nucleare è purtroppo sempre dietro l'angolo, tanto che negli Stati Uniti d'America già si ipotizza dove ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Tatjana Sekulic, docente di Sociologia dei fenomeni politici presso l'Università di Milano Bicocca, ne è convinta: "Il futuro non si costruisce con la violenza e la guerra". Per questo nutre forti spe ...