Ucraina | centrali distrutte | ' Razionate l' energia' Per Mosca | Nato vicino a scontro diretto

(Di giovedì 20 ottobre 2022) - Nuovi blackout nel Paese, appello di Zelensky a limitare i consumi di elettricità. Nuovo avvertimento del ministero degli Esteri russo per flusso di armi dell'Alleanza Atlantica verso ...

- Nuovi blackout nel Paese, appello di Zelensky a limitare i consumi di elettricità. Nuovo avvertimento del ministero degli Esteri russo per flusso di armi dell'Alleanza Atlantica verso ...Gli attacchi del Cremlino alle: elettricità razionata in tutto il Paese, blackout a rotazione a Kiev. Anche la Cina ai concittadini: 'Lasciate l'subito'. Ue: 'Sanzioni all'Iran in ... Forze russe si preparano ad evacuare i civili da Kherson Il 40% delle centrali elettriche e delle infrastrutture di trasporto dell'energia è danneggiato da droni e missili. Le autorità: ...Kiev, 20 ott. (Adnkronos) - La Russia ha effettuato più di 300 attacchi aerei sull'infrastruttura elettrica dell'Ucraina dal 10 ottobre, secondo quanto riferito dal ministro dell'Energia del ...