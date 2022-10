Ucraina | bombardata centrale elettrica nel Dnipro

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale diValentyn Reznichenko. “I russi – ha scritto su Telegram – hanno colpito un’impresa industriale e unaenergetica”. Secondo i dati preliminari, l’attaco non avrebbe causato vittime. Secondo l’intelligence britannica, che basa la sua valutazione sull’ammissione fatta nei giorni scorsi dal generale Sergei Surovikin sulla “situazione difficile emersa” a Kherson, le autorità russe starebbero “prendendo seriamente in considerazione un importante ritiro delle loro forze dall’area a ovest del fiume”. “Una sfida fondamentale di qualsiasi operazione di ritiro russo sarebbe estrarre le truppe ...