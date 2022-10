Tuttosport – Stankovic sulle condizioni di Vieira | Rincon e Pussetto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 2022-10-20 23:48:07 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: GENOVA – “Chi non sa soffrire non sa gioire”. E’ la sintesi del pensiero di Dejanal termine di un sudato passaggio del turno, ai calci di rigore, per la Sampdoria contro l’Ascoli: “Abbiamo iniziato bene, non dovevamo abbassare la guardia. Dopo l’1-1, rispetto alla partita con la Roma c’era più nervosismo, i ragazzi volevano vincere, non hanno mollato ed è la loro vittoria. Cremonese? Una partita che può cambiare il corso della stagione, ma stasera è uscito fuori il gruppo, un fattore che conta di più. In certe partite conta più la voglia di soffrire e aiutare il compagno, dobbiamo essere uniti, ci possiamo scuotere solo così. I tifosi? 120 minuti senza fermarsi, loro ci credono, adesso tocca a noi, io per primo devo trovare la formula per cambiare la stagione: loro sono ...