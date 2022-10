(Di giovedì 20 ottobre 2022) Proseguono gli sfottò alAtp didine scrive in prima pagina con una firma autorevole quale è Daniele Azzolini profondo conoscitore e amante del, nonché scrittore di libri sullo sport delle racchette. Nella docu-serie “La Squadra” è lui il giornalista cui Panatta telefona per una delucidazione in merito a un malanno di Bertolucci negli anni Settanta. Ecco cosa scrive della giornata di ieri aldidi: Messi da parte i Doppi Axel e i Tripli Lutz con i quali si erano confrontati martedì, nel corso della soirée “Holiday On Ice”, Luca Nardi e Corentin Moutet sono tornati alasciutto per dare vita a un match di grande impegno fisico e di solida umanità, di quelli che lungo il ...

IlNapolista

E la differenza oggi non è solo simbolico, ma sostanziale, perché la società che dovrebbe far nascere il nuovolo ha chiarito una volta per tutte e in modo molto chiao: si tratterà di una ...Non ci riferiamo ache sta seguendo ilcon una firma di prestigio - e autentico conoscitore di tennis - quale è Daniele Azzolini. Che stamattina su, a proposito delle ... Tuttosport: il torneo di tennis di Napoli chiuso per umidità. Il diverbio con Alciato (ufficio stampa) - ilNapolista