Tumore al seno | al Policlinico Gemelli il “Bra Day”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il BRA day è la giornata che celebra la ricostruzione mammaria, una procedura fondamentale per la qualità di vita e il benessere psicologico delle donne sottoposte a mastectomia. E ilpartecipa alla giornata con un evento, organizzato dalla professoressa Marzia Salgarello, professore associato di Chirurgia Plastica, FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS, ricco di ospiti, tra pazienti,logi, chirurghi, testimonial e personaggi famosi e articolato in vari momenti, tra i quali una mostra fotografica e una sfilata di moda. “Il manifesto del BRA Day – ricorda la professoressa Salgarello – è un regalo di Astorina, la casa editrice di Diabolik, con il quale i disegnatori ci hanno voluto regalare la carezza di Eva Kant. E’ il loro messaggio di solidarietà e partecipazione ...

In occasione dei 30 anni della "Breast Cancer Campaign" , la campagna contro ilalideata da Evelyn H. Lauder, anche il Comitato Umbria di Fondazione AIRC si mobilita per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro ilal, con l'obiettivo di ...Promuovere la prevenzione e dare sostegno concreto alla ricerca, finanziando il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la loro vita alla cura delale di altri tumori femminili è l'... Tumore al seno, l'importanza della prevenzione