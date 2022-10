Truss | come la Finanza ha abbattuto la “nuova Thatcher”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 20 ottobre 2022)si può vedere dalla prima pagina del “Financial Times” il nuovo governo di Lizin Gran Bretagna è caduto perché è andato sbattere contro gli onnipotenti “Mercati Finanziari” ed è stato costretto a fare una inversione a U sul suo budget. La premier Lizavrebbe dovuto ridurre la spesa pubblica o alzare le tasse di 40 mld di sterline (circa 50 mld di euro) per “ridare credibilità” alla Gran Bretagna che evidentemente l’ha appena persa, stando ai mercati finanziari. La, una conservatrice che si era presentataerede della, è diventata in un solo mese un Primo Ministro “zombie”. Tutto questo per la reazione dei mercati contro il suo Ministro delle Finanze (che si è dimesso ieri) e il budget che prevedeva 180 miliardi (in euro) di sussidi per la crisi ...