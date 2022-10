Tre giorni per il giardino | ovvero l’importanza del verde per la nostra salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Da anni mi occupo di ambiente, letteratura, cinema; l’ho fatto anche per le pagine culturali de La Stampa e su Tuttolibri: Natura e Cultura non mi sono mai sembrate in contrapposizione, bensì facce della stessa realtà. Oggi finalmente se ne ha profonda consapevolezza, sappiamo di appartenere al regno animale, all’ecosistema e che le élites si stanno dando un gran daffare per distruggerlo. Trent’anni fa non era così, ho sperimentato sulla mia pelle il contrasto – così si diceva – di “rossi contro verdi”, quando la sinistra pensava soprattutto a difendere i posti di lavoro e trattava gli ecologisti come anime belle, dedite per lo più a coltivare petunie. L’ecologia e ilinvece hanno in sé una carica rivoluzionaria, oltre che poetica (anche la poesia, quella vera, è rivoluzionaria), nella narrativa molti grandi scrittori conoscevano bene l’ambiente naturale e le ...