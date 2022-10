Travolto sul marciapiede a Roma | lo strazio di due grandi firme del Corriere | “Nulla ha più senso”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Aè morto falciato da un’automobilista il figlio dei giornalisti Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Francesco aveva solo 18 anni, a dare il triste annuncio sui social la mamma del giovane. Ennesimo incidente a stradale ache col tempo si è trasformata dal punto di vista urbano in una sorta di Far West tra buche su buona parte del manto stradale e incidenti che hanno per vittime giovani pedoni. Così Francesco Valdiserri è morto ieri sera mentre camminava con un amico sulin via Cristoforo Colombo. Il figlio di Paola Di Caro e Luca Valdiserri, due giornalisti deldella Sera, è morto sul colpo dopo essere statoda un’auto. Al volante della Suzuki Swift c’era una 24enne che ha perso il controllo del mezzo sulla Colombo, all’altezza di via Giustiniano ...