Trasporto sanitario | ora ci vuole la ricetta elettronica - Cronaca - lanazione it

Non cambiano regole e requisiti per accedere al servizio ma non potrà più essere fatto attraverso una richiesta ...Un altro passo in avanti sul fronte della digitalizzazione. Come le ricette rosse, per farmaci ed esami, e quelle bianche, in Toscana adesso anche le richieste per servizi dia carico del servizioregionale si dematerializzano e gli stessi dovranno d'ora in poi essere prescritti con la ricetta elettronica. Lo ha deciso la Giunta regionale con ... La ricetta per il trasporto sanitario diventa elettronica Bezzini: “Si tratta di un percorso che tiene insieme da un lato l’innovazione, attraverso la digitalizzazione, ed appropriatezza della prescrizione dall’altro, in coerenza con la normativa. Innoviamo ...Bezzini: "Percorso che tiene insieme da un lato l’innovazione, attraverso la digitalizzazione, ed appropriatezza della prescrizione dall’altro" ...