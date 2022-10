Torna il vintage di East Market con la speciale area vinili

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con, l’evento delmilanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italiano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamentoall’artigianato più raffinato, dai più rari oggetti da collezione ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. Shopping con un occhio all’ambiente....

Dai più ricercati capi d'abbigliamentoall'artigianato più raffinato, dai più rari oggetti da collezione ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 MQ dell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora.