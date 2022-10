Torino | spunta il nome di Petagna per rinforzare l’attacco

La Repubblica

un altro piemontese tra i possibili ministri del futuro governo di centrodestra. Il nome è quello di Roberto Berutti per cui ieri sono salite, un po' a sorpresa, le quotazioni per la delega all'...Ai rigori lala Sampdoria, con Contini super protagonista di serata: intuisce quasi tutti i ... Attimi di paura per il centrocampista venezuelano exe Juventus, che resta a terra per ... Nell'ultima mostra della Gam di Torino spunta anche il primo quadro su un femminicidio L’articolo Il Torino pronto a rinforzare il reparto offensivo Spunta una possibile trattativa di mercato proviene da Per Sempre Calcio Il direttore sportivo Vagnati ha quindi l’obbligo di trovare un ...Nell'antico Egitto venivano messe nelle tombe delle defunte delle statuette transgender, donne in abiti maschili: ecco i dettagli ...