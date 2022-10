Tiro a segno | Mondiali senior 2022 | azzurre avanti nelle eliminatorie della carabina 3 posizioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Continuano idi, in corso al Cairo, in Egitto: buone notizie per l’Italia, che vede proseguire compatta nella prima fase delle, propedeutica alle qualificazioni di domani, la corsa delle sue tre rappresentanti nella specialità50 metri femminile, che domani metterà in palio quattro pass per le Olimpiadi. Le 102 iscritte alla gara, infatti, sono state ridotte a 75, e tra di esse vi sono tutte le tre italiane: nella prima serie delle, con 49 tiratrici in gara e 36 pass a disposizione per le qualificazioni, Sofia Ceccarello si classifica 14ma con 583-24x, mentre termina 34ma Nicole Gabrielli con lo score di 574-19x. Nella seconda serie, ...