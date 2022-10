Thiem | che colpi! Così ha mandato ko Geerts | gli highlights

Il giocatore austriaco si libera senza problemi in due set di Michael Geerts con il punteggio di 6 - 4 6 - 0: guarda gli ...Ad Anversa buona la prima anche per Dominicsi sbarazza del padrone di casa Geerts con un netto 6 - 4 6 - 0. Photo Credit: Getty ImagesIl programma di tennis odierno dei tornei ATP di Anversa, Napoli e Stoccolma, spiccano le presenze di Tsitsipas e Thiem, ...La campionessa di volley è troppo severa con se stessa, è la prima a non perdonarsi di aver sbagliato una palla decisiva contro il Brasile. Ma tornerà in Nazionale ...