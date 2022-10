The Watcher | la vera famiglia della serie ha imposto due condizioni a Netflix

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mentre latv diThecontinua a riscuotere consenso e attenzione, spuntano fuori nuovi dettagli legati alla produzione e all'ispirazione del progetto. Basato su un articolo pubblicato nel 2018 su The Cut, la nuovatv diThesegue le vicendeBrannock, che dopo aver acquistato la casa dei sogni a Westfield, nel New Jersey, comincia a essere tormentati dai strani messaggi di uno stalker sconosciuto. Essendo la base di partenza proviente da una storia realmente accaduta, gli autorihanno deciso di riportate i fatti con qualche piccolo cambiamento. In base a quanto recentemente riportato da Mashable, parrebbe che in fase di scrittura la ...