Terzo Polo | M5s batte Pd 7 incarichi a 5 | Letta sbaglia anche conti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) caption id="attachment 330564" align="alignleft" width="150" Enrico/caption"Il Pd ha dimostrato di non saper fare neppure i. L`arroganza di questi giorni ha portato il partito di Enricoa regalare ai Cinque Stelle due vicepresidenze, un questore e addirittura quattro segretari d`aula. Quindi dei dodici posti andati all`opposizione i Cinque Stelle hanno ottenuto sette posti, il Pd solo cinque, Zero ae autonomie. Una strategia così masochista era difficile da immaginare. Complimenti al Pd". Lo affermano fonti di Azione e Italia Viva.

Impensabile che Lega, Pd, Forza Italia, Movimento 5 Stelle,e cespugli vari possano accordarsi e mettere da parte le frizioni degli ultimi mesi. E poi si tratterebbe di un'insalata russa ...La decisione di Azione - Italia viva in polemica con Pd e M5s, accusati di essersi spartiti le cariche a disposizione delle forze di ... Vicepresidenze, il Terzo Polo a bocca asciutta. Calenda e Renzi ora puntano su Copasir e Vigilanza Rai Ultimo miglio per il nuovo governo. È tutto pronto per l'avvio dei colloqui del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, con i gruppi parlamentari e i leader dei partiti. Inizieranno oggi alle ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 19-10-2022 alle 17:41 sul giornale del 20 ottobre 2022 - 2 letture ...