Terreni incolti nel Lazio | Maselli FdI | “Se la Pisana vuole espropriare lo dica chiaramente”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma – “Tra i 62 articoli del ‘Collegato’ al bilancio, ultimo atto della quasi ex giunta Zingaretti, troviamo veramente di tutto e di più. Tra le tante stranezze presenti troviamo all’art. 15 le disposizioni per il recupero e la valorizzazione deie abbandonati che prevede una complessa, macchinosa, anacronistica e discutibile procedura di quella che sembra essere a tutti gli effetti una vera espropriazione della proprietà privata”. Così, in una nota stampa, il consigliere regionale di FdI Massimiliano. “In sostanza, – spiega– l’Arsial, in collaborazione con i comuni, provvede al censimento deie abbandonati presenti nel territorio regionale. Dopo di che la direzione regionale competente in materia di agricoltura comunica ai proprietari ...