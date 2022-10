Terracina | una turista tedesca perde il portafoglio I carabinieri lo ritrovano | lei torna dalla Germania per ringraziare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022)– Una cittadinain vacanza sulle isole ponziane ringrazia idiper aver recuperato ilsmarrito. Il fatto è accaduto il 5 settembre scorso quando, al termine di una vacanza sulle isole ponziane, sul viaggio in autobus da Gaeta a, dove avrebbe dovuto prendere una coincidenza per raggiungere la Capitale e rimpatriare, una cittadinaha smarrito il proprio, dov’erano contenuti i documenti personali, il passaporto ed il biglietto aereo per il viaggio di ritorno in Madrepatria. Disperata, la donna si è recata presso la Caserma deidi, per ricevere aiuto. Immediatamente attivate le ricerche, i militari hanno rintracciato ...