Tennis | Wta Guadalajara | Trevisan ko agli ottavi contro Gauff

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. -(Adnkronos) - Martinaesce di scenadi finale del torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 2.527.250 dollari). La 28enne toscana, numero 28 del mondo, cede alla 18enne statunitense Cori, numero 7 del ranking Wta e 5 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco.

Prima del torneo messicano si erano qualificate Iga Swiatek, prima giocatrice dal 2013 a chiudere una stagione con 10 mila punti, Ons Jabeur e Jessica Pegula, numero 21un anno fa.comes ...Martina Trevisan si qualifica agli ottavi di finale del torneo1000 di Guadalajara, in Messico. Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto. La 28enne toscana Trevisan (numero 1 d'Italia e 28 al mondo) ha battuto per 6 - 0 4 - 6 6 - 3 la 26enne ceca ...I risultati maturati nei primi due turni del WTA 1000 di Guadalajara hanno consegnato a Coco Gauff e Caroline Garcia l'aritmetica qualificazione alle WTA Finals di Fort Worth: restano tre i posti anco ...La spagnola, grande favorita del seeding, ha accusato un malessere dopo aver perso il primo set contro la bielorussa per 6-2 ...