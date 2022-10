Tennis Napoli Cup | vincono Berrettini e Musetti ma continuano le polemiche

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Corsa contro il tempo allaCup: i risultati dei 12 match di giovedì con il successo dimaleLa grande accelerazione di un giovedì da impazzire allaCup ha permesso di rientrare nei ranghi. Con ben 11 match in 10 ore, il Tabellone del singolare maschile si è ripreso e manca all’appello solo l’ultimo match degli ottavi di finale, il più atteso tra lo spagnolo numero 1 Carreno Busta ed il nazionale italiano Fabio Fognini. Per quest’ultimo sarà la seconda gara odierna dopo il successo di stamattina contro Grenier nella gara del primo turno: lo stesso è capitato anche a McDonald, Zhang e Djere. I primi due hanno vinto due match su due e si sono qualificati ai quarti di finale mentre Djere ha ceduto a Lorenzo ...

Lorenzo Musetti supera in due set 7 - 5 6 - 3 il serbo Laslo Djere nel match valevole per il secondo turno del torneo Atp di2022 e approda ai quarti di finale. Adesso sulla strada del tennista toscano ci sarà il colombiano Daniel Elahi Galán Riveros, che ha sconfitto in due parziali di gioco il portoghese Nuno ...Il pubblico ha notato il "particolare" e ha gradito perché il legame trae Maradona resta indissolubile. Leggi i commenti: tutte le notizie 20 ottobre - 19:34Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che si sta disputando sul cemento dell'Arena… ...Esordio più che (con)vincente per Lorenzo Musetti alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all’aperto ...