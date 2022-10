Tennis Napoli Cup | oggi in campo Berrettini e Musetti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022)– Sono quattro gli azzurri innella giornata odierna dellaCup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all’aperto dell’Arena affacciata sul Golfo e delD’Avalos. Si comincia con Francesco Passaro: per lui palcoscenico de “D’Avalos”. Il 21enne di Perugia, n.124 ATP, promosso dalle qualificazioni, ritrova all’esordio nel main draw lo statunitense Mackenzie McDonald, n.74 del ranking, che lo ha sconfitto la scorsa settimana negli ottavi a Firenze, il torneo dove il Next Gen umbro ha vinto il suo primo match in carriera in un main draw del circuito maggiore (superando il cinese Zhang). Il vincente di questo match troverà al secondo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.22 ATP e quarta testa di serie. A ...