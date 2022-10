Tennis | dichiarazioni sorprendenti di Berrettini | parole inequivocabili

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Matteoè arrivato a Napoli dove parteciperà all’Atp 250: vuole riscattare un anno difficile e conquistare il titolo nel torneo italiano PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Matteoè arrivato a Napoli dove oggi, giovedì 20 ottobre, esordirà nell’Atp 250. Ilta romano sarà testa di serie numero 2 del tabellone ed Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TennisItaliano.it

... oltre che sulla fase finale della Coppa Davis dicon gli Azzurri tra i favoriti, sull' ... Una sincerità ribadita anche nella seconda parte del 2022 attraverso lerese durante la ...'Napoli è una città molto calda, che ama il. A me personalmente fa piacere, non ho mai giocato qui neanche da piccolo. Parte della mia famiglia vive qui, il fratello di mio padre, la moglie e il mio cuginetto, quindi questo è un torneo ... ATP 250 Napoli, Berrettini: “Napoli ama il tennis, mi fa piacere essere qua” Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, lo spagnolo ha ringraziato i fan per i numerosi messaggi ricevuti nei giorni scorsi dopo la nascita del primo figlio ...Il serbo è inarrestabile e per il futuro le promette a tutti, quello che ha appena dimostrato è la conferma che sarà lui l'uomo da battere ...