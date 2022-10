Tennis | Atp Napoli | Musetti ai quarti di finale

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. - (Adnkronos) - Lorenzosi qualifica aididel torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 612.000 euro). L'azzurro, numero 24 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge il serbo Laslo Djere, numero 78 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 32 minuti.affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 72 del mondo.

