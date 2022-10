Tennis | Atp Napoli | esordio vincente per Fognini | Passaro ko

(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. - (Adnkronos) - Fabioavanza al 2° turno del torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 612.000 euro). L'azzurro, numero 64 del mondo, sconfigge il francese Hugo Grenier, numero 116 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 dopo due ore e 43 minuti. Eliminato all'invece Francesco, numero 124 del mondo, sconfitto dallo statunitense Mackenzie McDonald, numero 74 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 31 minuti.

