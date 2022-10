(Di giovedì 20 ottobre 2022) Continua la corsa dinel Wtadi. Dopo il facile successo sulla giapponese Nao Hibino, la numero 1 d’Italia ha battuto per 6-0 4-6 6-3 la ceca Katerina Siniakova, n° 54 del mondo. Mezz’ora abbondante di dominio assoluto dellache ha giocato 8 game impeccabilindo sul 6-0 2-0. Soltanto a questo punto, la Siniakova è riuscita ad arginare lo strapotere dell’azzurra, perfetta con i lungolinea e rapida negli spostamenti laterali. Nella seconda frazione la ceca è entrata in partita recuperando il break e mantenendosi viva fino al 3 pari; poiè andata a segno con un rovescio lungolinea ottenendo due preziose palle break. Sfumata la prima occasione, laha sfruttato la seconda chance grazie ...

Il Faro online

È stato un anno complicato, gioco le mie carte ma non voglio partecipare solo per il. Ci sono altri obiettivi, voglio far bene qui, dove non ho mai giocato neanche da ragazzino, ma anche a ...Secondo le ultime indiscrezioni, il maiorchino dovrebbe giocare il1000 di Parigi - Bercy e ... Rafa Nadal è appena diventato papà 'o famiglia Non è facile combinare entrambe le cose. ... Tennis, al Masters 1000 di Guadalajara Martina Trevisan vola al terzo turno Adrian Otaegui a Sotogrande prende il largo nell' Andalucía Masters e ipoteca il quarto titolo sul DP World Tour di golf. (ANSA) ...Dal primo successo in un Masters 1000 a Indian Wells alla Top 10, riviviamo la stagione di Fritz: nel mirino ci sono le ATP Finals ...