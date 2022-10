Tajani in imbarazzo al Ppe | ' Forza Italia è per la Nato e contro l' invasione russa'

Intervenendo a Bruxelles alla riunione del Ppe,ha tentato di smentire le posizioni dell'ex Cavaliere. "Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del leader del mio partito, del ...... e quindi l'Italia, nei consessi internazionali occidentali, né il lavoro del suo Antonio...d'uno userà quelle parole per costruire castelli di sabbia che rischiano solo di mettere in...Tajani sugli audio di Berlusconi: "Sono qui per confermare ancora una volta la posizione del leader del mio partito, del mio partito, della mia personale, totalmente in favore della Nato, in favore de ..."La cosa più preoccupante è il fatto che Berlusconi continua a giustificare l'operazione di Putin" ha detto l'esponente Pd a Omnibus ...