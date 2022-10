Orizzonte Scuola

112/, che ha disciplinato l'aggiornamento delle GPS/24 e disciplinerà l'assegnazione delleper il predetto biennio, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli. Valutazione Il ...La circolare delle, emanata il 29 luglio, afferma a questo proposito ' Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto - legge 25 ... Supplenze 2022, docenti ruolo possono accettarle se annuali o al termine delle attività didattiche Artini: «Il meccanismo degli algoritmi non funziona, accade quindi che i nostri alunni rimangano privi di supplenti per un mese» ...Supplenze anno scolastico 2022/23: comincia la pubblicazione dei bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse .... In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l'ordine ...