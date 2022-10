Strage di Alcamo Marina | l’ex carabiniere Olino chiede di essere riconosciuto vittima del dovere | “Ho sentito le urla degli arrestati”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Renatoche rivelò le torture contro tre innocenti per laalla caserma di(27 gennaio 1976),all’Arma dicomedelper i danni morali subiti nel corsoanni, uno status fino ad oggi riservato solo a chi patisce conseguenze fisiche per aver svolto il proprio lavoro. Napoletano,si arruolò nel ’68 ma lasciò la divisa nel novembre del ’76, dopo aver preso atto dei metodi violenti usati al tempo. Quando venne spedito addal suo capo, il generale Gustavo Pignero, l’Arma era in subbuglio: due carabinieri era stato brutalmente ...

Il Fatto Quotidiano

Una verache si consuma spesso in silenzio e che ancora oggi non ottiene la giusta ... che si è tenuto lo scorso sabato 15 ottobre presso l'Itet Girolamo Caruso di, con la volontà di ...... mentre nelle vicine Carini e Cefalù, poi a Catania, Ragusa, Scicli e, il festival occuperà ... fare la diretta per il Tg1 con le prime immagini trasmesse dalla Rai sulladi Capaci. ... Strage di Alcamo Marina, l’ex carabiniere Olino chiede di essere riconosciuto vittima del dovere:… Una vera strage che si consuma spesso in silenzio e che ancora oggi non ottiene la giusta attenzione. In Italia sono 677, pari a circa tre vittime al giorno... Omessa manutenzione, mancata protezione, ...Omessa manutenzione, mancata protezione, esplosione, colpo di calore, schiacciamento, caduta dall'alto. È il duro elenco di alcune delle ...