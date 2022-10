Storie da raccontare 22 – Il carro dei perdenti

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Canzone consigliata: Marracash – Io Sono seduto al tavolino di un bar e guardo. Non faccio altro, se non sentir crescere in me la convinzione di non saper vivere diversamente. Io guardo. Osservo. Scruto. Studio. E’ un modo per evitare la vita? Per valutarla in maniera sicura sulla pelle degli altri? Per limitare le sofferenze? Può darsi. Sebbene io faccia altro, perché Io interrogo, io MI interrogo. E finisco per stringere tra le mani solo delusioni. Sono il gancio meccanico di quei giochini ruba soldi dei Luna Park: seguo un rito. Addirittura, forse, sono io stesso il rito. Guardatemi: che figura ridicola. Un burattino che incespica nei fili. Che si fruga nelle tasche, soppesa le monete, ne ascolta il precipitare in una sorta di fosse comune, muove la cloche, schiaccia i bottoni, trattiene il respiro, produce segatura sfregandosi le mani ...