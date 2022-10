Stop bonus profesionisti | è giallo Ministero smentisce

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’altolà deldel Lavoro al pagamento dei“anti-inflazione” da 200 e 150 euro, previsti dai decreti Aiuti per i professionisti, è stato solo “temporaneo”. Da oggi – secondo quanto si apprende – le casse dovrebbero avere nuovamente il via libera ad effettuare i pagamenti. In una lettera inviata a 17 enti previdenziali privati e privatizzati delle diverse categorie professionali, il direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative Angelo Marano aveva raccomandato “di non procedere alla liquidazione“. Tuttavia, ricevute le domande dei “” dal 26 settembre, vari Enti avevano già effettuato migliaia di bonifici. I chiarimenti deldel Lavoro “In merito a notizie di stampa relative ai pagamenti deiper i professionisti – ha chiarito ieri il ...