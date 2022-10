“Stop alle trattative” | Meloni avanti da sola I contatti con il Quirinale e gli Usa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022)continui tra Giorgiae Sergio Mattarella dopo le discussioni all'interno della futura coalizione di governo sulla guerra in Ucraina. “ha bisogno dello scudo del. Il Colle osserva lo sviluppo del dibattito su ragioni e torti del conflitto con una certa apprensione. La conseguenza è che la premier in pectore sceglie di sottrarsi al gioco al rialzo del Cavaliere. Decide di non trattare più con Berlusconi” racconta Repubblica sui rapporti tra la leader di Fratelli d'Italia e il presidente della Repubblica, rimasto il suo unico interlocutore per formare la squadra con cui governerà nel caso in cui riceverà l'incarico. “Non tratto più. Non posso chiudere accordi e poi accettare che vengano rimessi in discussione il giorno dopo” la frase diai suoi che filtra ...