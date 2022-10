Stanotte Erotica di Madonna compie 30 anni

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il 20 ottobre del 1992presenta al mondo il suo quinto album,e mette in bocca al suo alter ego Dita - il nome è un omaggio all'attrice tedesca Dita Parlo - quello che diventerà uno statement BDSM: “Solo chi ti fa male, può farti sentire meglio. Solo chi infligge il dolore, può toglierlo”. Il giorno seguente, per restare in tema, esce Sex, il coffee table book con le fantasie e gli scatti (di Steven Meisel), erotici appunto, in cuicompare tendenzialmente nuda (tiratura: 800mila copie). Il libro viene perlopiù stroncato: «Come ha fatto, una delle poche autentiche icone della cultura pop, a perdere contemporaneamente il suo senso dell'umorismo, la sua immaginazione e la sua sensualità?», si legge sul New York Times. Un paio diprima, al massimo della sua ambizione ...