TGCOM

tavole italiane abbonda, a nostra insaputa, lo. Per la rubrica di 'Striscia la Notizia' ' Ambiente Ciovani' Serena e Silvia hanno intervistato Marco e Andrea Spinelli , autori dell'...Anzi la manovra dei ragazzi di Stankovic si ingolfafitte trame della Roma che palleggia con ... la Sampdoria davanti continua a boccheggiare come unosdentato e spiaggiato. Al 13' un ... Squalo nelle tavole a nostra insaputa, tra pesca selvaggia e assenza di tutele per le specie a rischio Nelle tavole italiane abbonda, a nostra insaputa, lo squalo. Per la rubrica di "Striscia la Notizia" " Ambiente Ciovani" Serena e Silvia hanno intervistato Marco e Andrea Spinelli, autori dell' ...Lo scorso 13 ottobre, al largo di Cagliari, si è svolta un’esercitazione complessa SAR “Squalo 2022”, che ha concluso l'intensa tre-giorni di lavori sulla ricerca e il salvataggio in mare organizzata ...