Sport alla primaria con Scuola Attiva Kids | proroga domande scuole al 31 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La scadenza per la presentazione delleda parte delleper il progetto, inizialmente prevista per il 24, è statata al 31. Lo fa sapere il Ministero con nota del 20. Lasarebbe stata necessaria a seguito di numerose segnalazioni inviate al MI da parte di Istituti scolastici impossibilitati a completare la procedura di iscrizione entro martedì. L'articolo .

Regione Sicilia

... permangono dubbi anche sulla forma fisica di Manuel Neuer , che ha saltato le ultime due partite dei campioni di Bundesliga per problemispalla. "Per quanto riguarda Neuer, si tratta solo una ...La squadra nata nel 2015 nella pedemontana sbarca tra le "grandi". E ora dietro al team che gioca a Tarcento c'è anche il settore ... Palermo Sport Tourism Arena: ecco il programma della tre giorni al Foro Italico Ogni Smartbox ha la sua caratteristica che lo rende unico agli occhi di ogni singolo utente. E di proposte per gli sportivi ne esistono a bizzeffe. Scopriamo le migliori offerte su Amazon.Berrettini, è tempo di regolamento di conti per il martello romano: ecco cosa ha detto il tennista alla vigilia dell'esordio a Napoli.