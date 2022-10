Splendida giostra Lutto a Un posto al sole | la morte improvvisa sconvolge la tv italiana | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022)a Unale a Rai 3: è morto Wayne Doyle, il creatore della più celebre soap della televisione. L'annuncio lo ha dato la stessa produzione della fiction, sulla pagina Instagram di Upas. "Ventisei anni fa hai dato vita a Unal… oggi ci lasci ancora una volta parole preziose… Grazie di tutto, Wayne", sono le parole commosse. Quindi la scelta di pubblicare una poesia in inglese, tradotta in italiano, come ultimo saluto dell'autore, scomparso per ragioni non ancora note, agli attori, alla troupe e ai milioni di di affezionatissimi telespettatori dello show ambientato a Napoli. "Ridere spesso e tanto, Conquistare il rispetto di persone intelligenti e l'affetto dei figli, Guadagnare l'apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di ...