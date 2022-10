Sondaggi politici | Meloni cresce ancora | è al 27 | 2% Il Pd in calo ora teme il sorpasso del M5s

I commentatorinon escludono nemmeno la possibilità che Boris Johnson, dimessosi a luglio dopo una serie di scandali ma ancora alto neitra gli elettori, possa riproporsi per l'...Anche inon sorridono a Silvio Berlusconi , con l'ex presidente del Consiglio che in questi giorni è al centro di feroci polemiche, i cui echi hanno superato anche i confini nazionali, a ...Alessandra Ghisleri svela la possibile strategia di Silvio Berlusconi. Dietro alle parole rubate negli audio diffusi da LaPresse, infatti, ci ...Un sondaggio politico di Lab2101 vede in crisi Forza Italia, con il calo di Berlusconi che sarebbe assorbito da Salvini e soprattutto Meloni. Male il Pd, ok M5s e terzo polo.