Sondaggi politici | Fratelli d' Italia e M5s si staccano | dietro di loro perdono tutti

, nella prima Supermedia post elezioni del 25 settembre, il partito di Giorgia Meloni si conferma quello con la crescita più importante. Fratelli d'Italia (+1,2) e Movimento 5 Stelle (...Lula torna da favorito neie si toglie dei sassolini dalle scarpe Lula torna a Belo ... Nel dialogo con la stampa, Lula non ha risparmiato critiche ai suoi avversari, promettendo ...Sondaggi politici, Fratelli d'Italia (+1,2) e Movimento 5 Stelle (+1,3) hanno fatto un deciso passo avanti nelle intenzioni di voto, beneficiando dell'ormai ben noto effetto bandwagon.con i sondaggi che dicono che la principale preoccupazione degli elettori Usa in questo momento è l’economia e con Joe Biden che invece pare molto concentrato in politica estera e sui temi etici di ...