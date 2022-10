Sky | aumenta il prezzo dell’abbonamento | ecco da quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Crisi economica e aumento dei prezzi. Purtroppo la situazione che si registra in questo periodo ha ricadute su qualsiasi cosa, anche sugli abbonamenti e sui servizi digitali. Sono diversi gli abbonamenti i cui costi sonoti negli ultimi giorni, basta guardare Netflix e Amazon Prime. Ora tocca anche a Sky che ha annunciato un aumento dei prezzi. La data a partire dalla quale si registrerà un ricaro anche della piattaforma satellitare è stata fissata per dicembre. L’aumentoSky L’aumento dei prezzi per Sky è di 2,90 euro al mese e interesserà milioni di abbonati. Non è rivolto a tutti questo rincaro, ma soltanto agli abbonati che hanno sottoscritto il contratto prima del 3 febbraio 2021. Seppure si tratta di una modifica unilaterale al contratto e pur vero che l’azienda garantisce ai suoi abbonati una serie di investimenti ...