(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un’altro che dàbugiarda a Giorgia. “Nonal suo atlantismo”, afferma Piero, deputato del Pd, in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Parole gravi, uno “sfregio” alla leader di FdI, le cui parole sulla postura atlantica e occidentale sono state tra le più cristalline. Posizione ribadita sensa se e senza ma appena mercoledì nella sua nota in cui ha ribadito che “L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”.allo sbando,sputa sentenze sullaPare assurdo ch a un passo dalla formazione del governo toccchi stare dietro a posizioni del genere di una ...

Secolo d'Italia

* * * Su Fanpage Giorgia Meloni dice: ""Su una cosa sono stata, sono, e saròchiara", scrive ... Forse è un tentativo che non riuscirà se non prenderà forma anche unaresponsabile, ...... gli incontri con il gruppo Misto della Camera, la componente Verdi -, i gruppi di ... "Su una cosa sono stata, sono, e saròchiara: intendo guidare un Governo con una linea di ... Sinistra sempre più biliosa, anche Fassino straparla: "Non credo all'atlantismo della Meloni" La guerra in Ucraina ha costretto i partiti a riconsiderare in questi mesi i legami internazionali. Mentre Fratelli d'Italia vede nel sostegno alla strategia di Washington l’occasione per indebolire i ...La gestione dei migranti a Lampedusa e Pantelleria è allo stremo e da Cremona il grido d'aiuto del sindaco Pd: "Non sappiamo più dove e come accogliere i minori stranieri" ...