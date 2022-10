Sicurezza energetica | prima urgenza per gli italiani L’indagine Laps Iai

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La guerra in Ucraina e le sue conseguenze, tra cui le sanzioni alla Russia che ha invaso, hanno alimentato l’interesse degliverso l’energia, in passato data per scontata, come questione dinazionale. A confermarlo sono i numeri del rapporto di ricerca “Glie la politica estera 2022” a cura del Laboratorio Analisi Politiche e Sociali del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena e dell’Istituto Affari Internazionale, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di SanPaolo (è stata condottadelle elezioni del 26 settembre scorso, tra il 7 e il 13 settembre). LA GUERRA IN UCRAINA E L’ENERGIA La maggioranza degli(53%) ritiene che assicurare i rifornimenti energetici sia il principale ...

Staffetta Quotidiana

... oltre a quello di delocalizzazioni da parte di realta' industriali ad alta intensita'. ... per realizzare un mercato integrato e rafforzare la liquidita' e ladell'...... Roberto Cingolani, assicura: 'Sul fronte del gas, l'Italia è in'. A Roma si lavora però ... La riduzione diventerebbe invece obbligatoria nel caso in cui la situazionedovesse ... Usa, da Biden misure per la sicurezza energetica Centrali nucleari per far fronte alla crisi energetica A certe condizioni, sì. Ascolta: Mondiale del Qatar, sensori sulle maglie dei tifosi e chip nel pallone: il fuorigioco non ...Non c'è una sola cosa che non possiamo fare quando ci mettiamo la testa. E possiamo rafforzare la nostra sicurezza energetica ora e possiamo costruire un'economia energetica pulita per il futuro allo ...