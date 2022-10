Sicilia | Schifani premia Nibali | ' Puntare su turismo sport e spettacolo'

Regione Sicilia

... in grado di garantire la massima visibilità del brand. Gli appuntamenti proseguiranno al ... alle 11, il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renatoha consegnato il premio SeeSicily Legend a Vincenzo Nibali, stella dello sport siciliano. ...i Gazzetta Sports Awards hanno lasciato la consueta location di Milano per approdare in, ... Istruzione, Schifani a Fiera Didacta Sicilia: «Cogliere la sfida dell'innovazione»