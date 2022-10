La Gazzetta dello Sport

La canzone Questa volta, però, a dire la sua è stata. Lo ha fatto in una canzone, chiamata "Monotonía" e dove appare anche il cantante portoricano Ozuna, che parla proprio della fine di una ...La canzone Questa volta, però, a dire la sua è stata. Lo ha fatto in una canzone, chiamata "Monotonía" e dove appare anche il cantante portoricano Ozuna, che parla proprio della fine di una ... Shakira si vendica con Piqué: nella nuova canzone “sei freddo come a Natale”