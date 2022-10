Shakira pubblica ‘Monotonia’ il singolo contro Piquè | “Mi hai fatto male”

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo Te Felicito, oggiè tornata con un nuovo, Monotonia, che è una bella bordata a Gerard. La star canta di un amore finito e di un ex che l’ha ferita e le hamolto. Come se non bastasse nel video musicale si vede un uomo che prende un bazooka e spara a, colpendola proprio al cuore, che poi la cantante recupererà e metterà al sicuro in una cassetta si sicurezza. Insomma più che una frecciatina questoè un macigno su Gerard! E shade a parte, il pezzo sta già andando benone, visto che in poche ore ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni su Youtube. Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste. @ozuna ...